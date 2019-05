Schilderde da Vinci zelf mee aan Het Laatste Avondmaal in abdij van Tongerlo?

"85 procent zeker" is de Amerikaanse auteur en da Vinci-expert Jean-Pierre Isbouts naar eigen zeggen dat het canvas van 'Het Laatste Avondmaal' in de abdij van Tongerlo geen gewone kopie is van het wereldberoemde fresco in Milaan, maar een tweede versie waar de meester zelf aan gewerkt heeft. Met scans uitgevoerd door het onderzoekscentrum van micro-elektronica imec uit Heverlee, wil hij hiervoor nu wetenschappelijk bewijs aanbrengen.

Op de vraag of hij zeker is van zijn stuk antwoordt de in Californië wonende da Vincikenner: "Ik ben 85 procent zeker, maar ik ga nu op zoek naar gedetailleerde gegevens, die imec verzamelt."

Wouter Charle, ingenieur van imec, legt de scantechniek uit. "Het is een techniek, waarbij we niet aan het schilderij moeten komen, we bekrassen het niet of nemen geen verf weg. Het is een camera die hyperspectrale scans uitvoert, waarbij de kleur die binnenkomt, opgesplitst wordt in heel veel golflengtes. Zo kunnen we zien waar er een verschillende soort verf gebruikt wordt en ook of er ondertekeningen zijn."

Kunsthistoricus Jean Pierre Isbouts: "Die data zullen de komende weken en maanden geanalyseerd worden, niet alleen door mij in de Verenigde Staten, maar ook door een groep collega's in Europa en Rusland. En zo hopen we tot een consensus te komen dat 'Het Laatste Avondmaal' in Tongerlo echt het werk is van de leerlingen van Leonardo Da Vinci, onder zijn rechtstreekse supervisie gemaakt en dat het gezicht van de figuur Johannes geschilderd is door da Vinci zelf."

Want dat leidt de professor af uit scans: "Het gezicht van Johannes is als je de heel subtiele tekening van de neus en de lippen bekijkt, heel erg gelijkend op da Vinci's vroege werk, de Mona Lisa. Alleen Leonardo da Vinci in de zestiende eeuw beheerste die sfumato-techniek, die heel geleidelijke overgang van licht naar donker, waardoor je een driedimensionele, menselijke indruk krijgt. Je ziet hier ook de reflectie van de nek op de onderkaak, een typisch kenmerk van da Vinci in die periode", aldus de Amerikaanse kunsthistoricus.

Wouter Charle van imec, die de analyse uitvoert, bespreekt de eerste resultaten. "Er zijn aanwijzingen dat er iets van ondertekening te zien zou kunnen zijn. Ook zijn er op sommige gezichten overgangen in de verf die heel vloeiend zijn, wat volgens Isbouts zou kunnen aantonen dat het van da Vinci is." De ingenieur verwoordt het bedachtzaam en trekt geen grote conclusies: "Wij zijn inderdaad voorzichtiger. Professor Isbouts ziet dingen op die scans die ik niet kan zien. Wij doen de beeldvorming, nu is het aan hem om de analyse te doen. Hij is de expert. We kijken uit naar zijn bevindingen."