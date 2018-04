Schijnerkenning kinderen nu strafbaar

Vanaf vandaag kunnen steden en gemeenten de erkenning van een kind weigeren, als er een sterk vermoeden is dat dat alleen maar gebeurt om een illegaal aan papieren te helpen. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) wil op die manier de fraude aanpakken.

Volgens staatssecretaris Francken betalen illegalen vaak duizenden euro’s aan iemand die hier legaal verblijft om samen een kind te krijgen of een bestaand kind te erkennen. Net zoals bij schijnhuwelijken kunnen ambtenaren dat vanaf nu signaleren aan het gerecht.

Nieuw fraudefenomeen

“Na de schijnhuwelijken en de schijnsamenwoonsten zien we een nieuw fraudefenomeen. Het gaat om illegalen die Belgische kinderen erkennen om zo verblijfsrecht te krijgen”, aldus staatssecretaris Francken.

Voor illegalen is het verblijfsrecht heel kostbaar, ze hebben er dan ook heel wat voor over, zegt Francken. “Er wordt grof geld betaald om een kind te erkennen. Soms zelfs duizenden euro’s.”

Meerdere kinderen

Volgens Francken zijn er ook gevallen bekend van mensen die meerdere kinderen erkennen. Nadien wordt er naar die kinderen niet meer omgekeken.

Maar vanaf vandaag zijn die schijnerkenningen strafbaar. “Als er vermoeden is van schijnerkenning dan kan de ambtenaar burgerlijke stand het dossier doorsturen naar het parket. Er zal dan verder onderzoek gebeuren. Er kan ook een nietigverklaring zijn van een erkenning in het verleden. Op die manier kunnen we ook die misbruiken aanpakken”, zegt Francken nog.