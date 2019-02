Schietpartij Zemst: Neergeschoten man liet afscheidsbrief achter

De man die vanochtend in Mechelen door een politieagent werd neergeschoten en aan zijn verwondingen overleed, liet een afscheidsbrief achter in zijn appartement. Dat laat het parket van Antwerpen, afdeling Mechelen, weten op een persconferentie. Er is geen duidelijk motief bekend waarom hij wilde sterven. De Mechelse onderzoeksrechter voert een tweeledig onderzoek naar de feiten.

De 34-jarige man kreeg ruzie met zijn echtgenote en stak haar met een mes. Daarop vluchtte hij weg en liep hij een Spar-supermarkt binnen. Daar haalde hij uit met twee messen. Eerst was er sprake van twee gewonden maar dat bleek achteraf niet te kloppen. Er werden wel enkele mensen verzorgd. Toen de man de supermarkt verliet, duwde hij een fietsster van haar fiets en verwondde haar met zijn messen. Zij raakte zwaargewond maar is niet in levensgevaar.

Afscheidsbrief

De politie was intussen massaal ter plaatse en werd gedwongen enkele schoten te lossen. Een van de kogels raakte de man fataal. "Het onderzoek dat nu wordt gevoerd is tweeledig", zegt Nele Poelmans van het parket Antwerpen, afdeling Mechelen. "Er is een onderzoek naar het schietincident door de politie en ook een onderzoek naar de feiten die aanleiding gaven voor dat schietincident. Het 34-jarige slachtoffer is reeds gekend bij politie en parket maar in het belang van het onderzoek kan ik daar geen verdere info over geven. Er werd een afscheidsbrief aangetroffen in het appartement van de man. Het is belangrijk dat wij zo veel mogelijk te weten komen over wat zich voor de schietpartij heeft afgespeeld. Getuigen mogen zich altijd melden bij de federale politie via 0800/30.300."

In de afscheidsbrief stond geen motief, mogelijk wilde de man neergeschoten worden door de agenten maar dat wil het parket niet bevestigen. De man maakte uiteindelijk twee slachtoffers: zijn echtgenote raakte lichtgewond, de fietsster raakte zwaargewond maar is buiten levensgevaar.

Slachtofferhulp

De slachtoffers en iedereen die betrokken was bij het incident, krijgt ondersteuning van slachtofferhulp. "Mijn taak is om de slachtoffers nu zo goed mogelijk te begeleiden", zegt Mechels burgemeester Bart Somers (Open Vld). "Twee vrouwen zijn nu in het ziekenhuis, de echtgenote en de fietsster. Maar we gaan ook met onze preventiediensten de omwonenden begeleiden. De school van de kinderen van de fietsster werd verwittigd en iedereen die hulp nodig heeft kan bij ons terecht."

Ook de burgemeester van Zemst, Veerle Geerinckx, zorgt voor ondersteuning van de betrokkenen. "De Spar-winkel is inmiddels weer open, getuigen mogen zich nog altijd melden", zegt ze.

De agenten die bij het incident betrokken waren, worden intern opgevangen. Er wordt een gerechtelijk onderzoek gevoerd naar het hoe en waarom en er wordt bekeken of het gerechtvaardigd was dat er werd geschoten. "Ons korps zal de betrokken collega's goed begeleiden, iedereen wordt vandaag opgevangen. Morgen volgt een debriefing. De collega's zijn niet geschorst, ze krijgen juridische ondersteuning en ook mentale begeleiding want dit is voor hen ook zwaar om mee te maken."

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis telefoonnummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.