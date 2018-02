Schietpartij in woning in Herne: 2 gewonden

Afgelopen nacht zijn vijf gewapende mannen een woning binnengevallen in de Manhovestraat in Herne, in Vlaams Brabant. Daarbij zijn twee personen zwaargewond geraakt. “Het is totaal onduidelijk wat er gebeurd is”, zegt de burgemeester van Herne Kris Poelaert (CD&V) aan VTM NIEUWS.

“Rond kwart voor twee vannacht zijn er een vijftal personen toegekomen in de betrokken woning. Dan is het tot een schermutseling gekomen en werd er geschoten. Daarbij zijn twee zwaargewonden afgevoerd naar de omliggende ziekenhuizen”, aldus Poelaert.

Waarom de vijf het huis binnenvielen, is nog onduidelijk. “Er is een ballistisch deskundige en een wetsarts aangesteld. De gerechtelijke politie en de lokale recherche zijn momenteel met het onderzoek bezig”, zegt Poelaert nog.