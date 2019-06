In Bergen is een reconstructie gehouden van de schietpartij waarbij de kleine Mawda vorig jaar omkwam. Het meisje van twee zat met haar ouders en nog 26 andere illegalen in een bestelwagen, in de hoop in Engeland te geraken. De politie probeerde hen tegen te houden en reed de wagen klem. Er viel een schot. De kogel raakte het meisje in het hoofd.