Schietpartij Luik: Wat weten we over de dader?

De dader van de schietpartij in Luik zou Benjamin H. zijn, een 36-jarige man uit Rochefort. Dat bevestigt een gerechtelijke bron aan VTM NIEUWS. Hij zat in de gevangenis van Lantin voor “klassieke” misdaden en had een uitgaansvergunning. De schietpartij zou het resultaat zijn van een politiecontrole die uit de hand liep.

Benjamin H., een dertiger met Belgische nationaliteit uit Marche-en-Famenne, zou gisteren zijn vrijgekomen uit de gevangenis van Marche-en-Famenne. De man had een uitgaansvergunning gekregen. Dat betekent dat de gedetineerde enkele uren de gevangenis mag verlaten in het kader van de voorbereiding van zijn reklassering.

Dienstwapen

Het parket bevestigt dat de schutter de agenten eerst met een mes heeft aangevallen en daarna het wapen van een van hen heeft afgenomen. Vervolgens schoot hij het tweetal, twee vrouwelijke hulpagenten, dood. Benjamin H. schoot ook de inzittende van een wagen die hij wilde stelen, dood. Het zou gaan om een 25-jarige man. In het vuurgevecht met de politie vielen nog vier gewonden langs politiezijde, maar geen enkele van hen zou zwaargewond zijn.

Gijzeling

Benjamin H. werd doodgeschoten door de politie, bevestigt het parket van Luik. De man werd geneutraliseerd aan een school waar hij na de schietpartij naartoe was gevlucht en er even een schoonmaakster gijzelde. Toen hij het gebouw al schietend verliet, werd de man neergeschoten door de politie. De leerlingen van de betrokken school worden opgevangen in een andere school en krijgen psychologische begeleiding.

Het federaal parket lijkt uit te gaan van een terreuraanslag en heeft een onderzoek geopend. Het dreigingsniveau blijft voorlopig op 2, meldt het crisiscentrum van de federale regering.

Radicalisering

"Het gaat om een man van 36 jaar die in de gevangenis van Lantin zat", zegt VTM NIEUWS-journalist Faroek Özgünes. "Hij had nog maar kort een uitgaansvergunning. We vernemen dat hij er wel radicale ideeën op nahield en dat hij mogelijk geradicaliseerd was. Het is wel opmerkelijk dat hij een dag na zijn vrijlating er meteen voor kiest om meteen twee agenten neer te schieten."

