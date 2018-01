Schietpartij: gerecht zoekt getuigen

Het parket van Charleroi doet een oproep tot getuigen in verband met de dodelijke schietpartij vorige vrijdag voor feestzaal 'Val-Fayt' in Fayt-lez-Manage, in de provincie Henegouwen. Een 37-jarige Fransman, die instond voor de parking, kwam daarbij om het leven. De man werd met twee kogels gedood. Het gerecht is onder meer op zoek naar een bestelwagen Mercedes Vito.

De feiten speelden zich af rond middernacht, in de nacht van donderdag 18 op vrijdag 19 januari, voor feestzaal 'Val-Fayt', waar op dat ogenblik een feest plaatsvond. Een donkere bestelwagen, vermoedelijk een Mercedes Vito, reed naar de ingang van de parking langs de steenweg. Uit het voertuig stapten twee mannen gewapend met riotguns. "Er werden vijf schoten afgevuurd", aldus procureur Vincent Fiasse.

Vijf kogels

"Vier schoten werden afgevuurd naar de man die verantwoordelijk was voor de organisatie van de parking. Hij werd getroffen door twee kogels, onder meer in de rug. Twee kogels misten hun doel en gingen in de natuur verloren. De vijfde kogel trof een andere parkeermedewerker in het been".

Afrekening

Het eerste slachtoffer, een 37-jarige Fransman, overleed aan zijn verwondingen. "Alle pistes in verband met mogelijke motieven werden onderzocht. De hypothese van een afrekening met het overleden slachtoffer is de meest plausibele", zegt procureur Fiasse.

"De bestelwagen werd eerder op de avond, omstreeks 21 uur, opgemerkt. Toen is de bestelwagen niet gestopt. Na de feiten is het voertuig weggereden in de richting van de snelweg". De federale gerechtelijke politie en het parket doen een nieuwe oproep tot getuigen. Iedereen die meer informatie heeft, kan bellen op 080 030 300.