Schietpartij in Antwerpen: hersendood slachtoffer overleden

Het slachtoffer van de schietpartij in de Antwerpse Brederodestraat dat hersendood was verklaard, is zaterdagavond in het ziekenhuis overleden. Dat meldt de lokale politie. Het gaat om een 28-jarige man.

Bij de schietpartij raakten nog twee andere mannen zwaargewond: een 21-jarige en een 26-jarige. Het incident vond plaats op straat. De politie kon na afloop twee verdachten arresteren en een wapen in beslag nemen. De verdachten zijn een 60-jarige man en zijn 32-jarige zoon. Ze worden vandaag voor de onderzoeksrechter geleid.

Over de aanleiding en omstandigheden is nog niets meer bekend.

Gisteren vond er een schietpartij plaats aan een Turks café in de Antwerpse Brederodestraat. Een getuige zag de gewonden buiten op de stoep aan een snackbar liggen. Volgens de man zou er de avond daarvoor al een schermutseling zijn geweest. De hele straat werd afgesloten voor het al het verkeer.

De spanning in de buurt is te snijden. In oktober 2017 liep het aan hetzelfde café ook al uit de hand toen een bus met aanhangers van de pro-Koerdische partij PKK van zijn traject afweek en de inzittenden de Turkse inwoners van de buurt provoceerden. Daarbij raakten toen acht personen gewond.

Reactie burgemeester

Burgemeester Bart De Wever wilt alleen schriftelijk reageren: “Ik ben geschokt door de gebeurtenissen in de Brederodestraat. Ik heb alle vertrouwen in het gerechtelijk onderzoek om de precieze omstandigheden na te gaan. Ondertussen moeten de rust en openbare orde voor alle Antwerpenaren bewaard worden. Daarom volgen onze veiligheidsdiensten, en in het bijzonder de bemiddelingsteams, de situatie nauwgezet op".