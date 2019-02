Schietpartij in Antwerpen: derde verdachte opgepakt

In de zaak van de dodelijke schietpartij in de Antwerpse Brederodestraat is een derde verdachte opgepakt. Dat werd bevestigd aan VTM NIEUWS. Gisteren werden al twee verdachten opgepakt.

Het zou gaan om de partner van de zoon die gisteren al werd opgepakt. De verdachte wordt vandaag nog samen met de twee anderen ondervraagd door de onderzoeksrechter.

Gisteren vond er een schietpartij plaats aan een Turks café in de Antwerpse Brederodestraat. Een 28-jarige man raakte daarbij om het leven. Twee anderen, een 21-jarige en een 26-jarige, liepen verwondingen op. Het incident vond plaats op straat. De politie kon na afloop twee verdachten arresteren en een wapen in beslag nemen.

De verdachten zijn een 60-jarige man en zijn 32-jarige zoon. De partner van de zoon werd eveneens opgepakt. De drie verdachten worden vandaag voor de onderzoeksrechter geleid.

Over de aanleiding en omstandigheden is nog niets meer bekend.