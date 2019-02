Schietincident in hotel in Gent: man met alarmpistool opgepakt in hotelkamer

In de straat Nederkouter in Gent heeft de politie een man opgepakt die vanuit het raam van een hotelkamer met een alarmpistool in de lucht zou geschoten hebben. Dat werd vernomen bij de Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen.

De lokale politie was snel ter plaatse in het hotel Ibis Gent Centrum Opera, na een oproep voor een schietincident. "Een getuige meldde dat hij een man een aantal maal in de lucht zag vuren uit het raam van een hotelkamer. De politie heeft een perimeter ingesteld. De man werd overmeesterd in zijn hotelkamer en er werd een alarmpistool gevonden. Hij werd meegenomen naar het politiecommissariaat voor verhoor", zegt persmagistraat An Schoonjans.

De omgeving van de Nederkouter wordt opnieuw vrijgegeven. Niemand raakte gewond.