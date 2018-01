Schietincident Gent: dit weten we over dader

De man die gisteravond uithaalde naar twee politieagenten in het station van Gent-Sint-Pieters is een Afghaan van 28 met psychische problemen. Het gaat om een Afghaanse vluchteling die kampt met psychische problemen. Het parket vraagt zijn aanhouding en de aanstelling van een psychiatrisch deskundige. De man kon nog niet verhoord worden. Terreur wordt voorlopig uitgesloten.

"Uit het onderzoek blijkt dat het gaat om een Afghaanse vluchteling met een verblijfsvergunning in Gent", vertelt An Schoonjans van de Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen aan VTM NIEUWS. "De man kampt met psychische problemen. Terreur wordt voorlopig uitgesloten." Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) zegt aan VTM NIEUWS dat de man niet bekend stond bij de veiligheidsdiensten.

"Uit de eerste beschikbare camerabeelden blijkt dat een man met een mes het station binnenstormt en onmiddellijk uithaalt naar de patrouillerende spoorwegpolitie", legt Schoonjans uit. "De spoorwegpolitie heeft de man neergeschoten, waardoor hij gewond geraakt is. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis." De man was even in kritieke toestand, maar is intussen geopereerd en verkeert buiten levensgevaar.

Sporenonderzoek Het lab van de federale politie kwam meteen ter plaatse voor sporenonderzoek. Er is een wapendeskundige aangesteld voor verder onderzoek en de camerabeelden in het station Gent-Sint-Pieters werden opgevraagd. Terreur wordt op dit moment uitgesloten. "Uit het onderzoek van de voorbije nacht blijkt dat er geen tekenen zijn van radicalisme of terreur", zegt Schoonjans. "Uit het onderzoekt blijkt wel dat man kampt met psychische problemen." Het parket vraagt dan ook de aanstelling van een psychiatrisch deskundige.

Comité P Het parket bevestigt dat er volgens de gebruikelijke procedure twee onderzoeken opgestart werden. "Een onderzoek naar de feiten die de man gepleegd heeft, en een onderzoek naar het schietincident. Het lab, het afstappingsteam, de ballistisch deskundige en de wetsgeneesheer onderzoeken de feiten", zegt de parketwoordvoerster. De eerste camerabeelden zouden de piste van wettige zelfverdediging verdedigen. Ook het Comité P is betrokken bij het onderzoek naar het schietincident.

Het parket vraagt de aanhouding van de man. Hij kon nog niet verhoord worden.

Getuige: "Riep vreemde dingen"

Een getuige vertelt anoniem aan VTM NIEUWS wat hij gezien heeft. "Er kwam een man binnen in het station, via de ingang aan de voorkant. Hij zwaaide met een mes en riep vreemde dingen. Ik verstond niet wat het was, maar het was niet in het Nederlands. Twee agenten trokken meteen een wapen en hielden hem onder schot. Ze bevolen hem om het mes te laten vallen, maar de persoon weigerde. Hij stapte op een van de twee agenten af en daarop schoot de agent twee keer. De man viel op de grond, maar toch stak hij nog zijn mes in de lucht. Daarna liet hij zijn mes vallen."