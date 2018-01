Schietincident Gent: Afghaan blijft in cel

De Afghaanse vluchteling die een week geleden uithaalde naar twee politieagenten in het station van Gent-Sint-Pieters, blijft aangehouden. Dat heeft de Gentse raadkamer vandaag beslist.

De man probeerde de spoorwegpolitie dinsdagavond aan te vallen met een mes, en werd daarop neergeschoten door de agenten. Achteraf bleek het om een 28-jarige Afghaanse vluchteling te gaan met een verblijfsvergunning. Hij werd naar het ziekenhuis afgevoerd en was even in levensgevaar.

De politie sloot terreur de dag nadien uit. "Uit het onderzoek van de voorbije nacht blijkt dat er geen tekenen zijn van radicalisme of terreur", zei An Schoonjans van de Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen daar toen over. Wel wees het onderzoek in de richting van psychische problemen.

De man kon omwille van zijn medische toestand lange tijd niet verhoord worden, maar hij werd donderdag uiteindelijk voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Het parket had zijn aanhouding gevraagd voor poging doodslag, en de onderzoeksrechter ging daarop in. Vandaag werd zijn aanhouding opnieuw bevestigd.