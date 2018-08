Schepen van Langemark gechanteerd met foto's van seksfeestje

Een anoniem persoon dreigt ermee 800 beelden van een erotisch feestje in de zomerbar La Brasa in Langemark-Poelkapelle openbaar te maken. De briefschrijver eist dat alle evenementen in de zomerbar afgelast worden. Op het feestje waren volgens die persoon "bekende figuren uit de politieke cirkel van Langemark aanwezig", waaronder schepen Frank Gheeraert (Open Vld), die met zijn vrouw op het feestje aanwezig was. Dat schrijft de Krant van West-Vlaanderen op haar website.

De briefschrijver zegt over 800 beelden te beschikken, waarvan er al 180 circuleren op WhatsApp. Schepen van Ruimtelijke Ordening Frank Gheeraert (Open Vld) reageert bij de Krant van West-Vlaanderen verbolgen op de foto's die de ronde doen via sociale media. Op de beelden zie je naakte mensen feesten, in expliciete poses. "Het was een privéfeestje voor iemands verjaardag, eerder deze week. Dit is pure schending van de privacy. Ik laat het hier niet bij. Toen ik vannacht dit bericht kreeg, contacteerde ik meteen de politie. Het parket van Ieper neemt de zaak heel serieus."

De schrijver lijkt in de eerste plaats de zomerbar te viseren. "Wat we nu vooral willen, is dat jullie jullie verantwoordelijkheid nemen en alle events van de zomerbar afgelasten, indien dit niet gebeurt krijgt Langemark alvast de warmste zomerbar van België", is een van de eisen van de anonieme briefschrijver.