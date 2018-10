Schepen van Cultuur laat kunstwerk van €4.800 op containerpark gooien

De kunstinstallatie ‘343 jaar ongeluk’ van de Zonhovense debuterende kunstenares Lien Stockx werd in de nacht van zondag op maandag gestolen. De installatie bestond uit 24 uit beton gegoten unieke paraplu’s.” De politie van het kanton Borgloon nam de feiten ernstig en was een onderzoek naar de kunstroof gestart. Toen de Heerse schepen van Cultuur Kristof Pirard deze morgen onze krant onder ogen kreeg, verslikte hij zich in zijn koffie. Hij had donderdag zijn diensten de opdracht gegeven om dit “zwerfvuil” naar het containerpark te laten overbrengen en wist hoegenaamd niets van een expo.

“De 24 stuks van deze installatie stonden op de ‘art pop pop art’ tentoonstelling in de Kasteeldreef in Heers. De tentoonstelling was zondagavond afgelopen en mijn ouders en ik zouden maandag alles komen ophalen, maar alle paraplu’s bleken gestolen te zijn”, zegt een verbijsterde kunstenares Lien Stockx (23), die nog maar net is afgestudeerd als Master in de Vrije kunsten, installatie en sculptuur aan PXL-Mad School of Arts. Het was meteen haar debuutexpo.

4.800 euro

“Mijn installatie kostte zo’n 4.800 euro, die had ik graag vergoed gezien.. Tja, de organisatie heeft helaas geen verzekering genomen, maar los van het financiële luik, vind ik het vooral heel erg jammer. Er steekt veel werk en liefde in deze installatie, doordat elke paraplu anders was. Ik kan ze dus nooit meer zo op dezelfde manier creëren. Ik werk altijd vanuit objecten die mensen weggooien. Ik probeer ze via mijn kunst een nieuw leven te geven. Dat dit nu als zwerfvuil gezien, maakt mij verdrietig.” zegt Stockx

Rick De Leeuw

Organisator Jos Herck van vzw Kunstnetwerk Haspengouw organiseerde onder de titel Art Pop Pop Art de tweede editie van het kunstenfestival in Borgloon, Wellen en Heers, met als thema ‘muziek en beeldende kunst’. Eerst vermoedde hij dat er een kunstdief aan het werk was. Deze kunstroof is tot in de details uitgekiend”, zei hij gisteren nog. Vandaag is de curator met verstomming geslagen: “Ik begrijp niet dat de schepen van uitgerekend Cultuur het werk op het containerpark heeft gedumpt. Deze expo heeft verdikke één volle maand in Heers gestaan. Alle invalsborden maakten reclame voor de expo. Rick De Leeuw heeft de hele zaak nog geopend. Het kan niet dat de schepen hier niets van wist.”

Goede huisvader

De cultuurschepen van Heers Kristof Pirard begrijpt de commotie niet: “Wij kregen diverse meldingen van wandelaars en scholen binnen dat er gevaarlijk zwerfafval met uitstekende punten op de kasteeldreef verspreid lag. Daarom besliste ik als een goede huisvader om donderdag alles door de technische dienst te laten verwijderen en naar het containerpark te laten overbrengen, waardoor de dreef terug “veilig” om te wandelen is! Ik heb er echt niet bij stil gestaan dat dit kunst was... het lag allemaal in stukken verspreid over de dreef!”

“Luister, voor die expo werd geen vergunning afgeleverd, geen toestemming voor gevraagd, er hing dan ook geen bord op dat er kunst tentoongesteld werd. Weet u, kunst is een zeer ruim begrip en wordt niet altijd door iedereen op dezelfde wijze bekeken. Heel graag wil ik nog eens samenzitten met de kunstenares, die eveneens onwetend was en dacht dat alle vergunningen en aanvragen in orde waren. Maar wij hebben in eer en geweten gehandeld!” zegt de schepen van Cultuur nog.