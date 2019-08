Schattige pandatweeling in Pairi Daiza maakt kennis met de pers

Amper zestien dagen oud maar immens schattig: vandaag werd de kleine pandatweeling van Pairi Daiza voor het eerst aan de pers voorgesteld. Die kon zelf zien dat broer en zus het bijzonder goed stellen. De kleine panda’s hebben allebei inmiddels vlekjes gekregen en begroetten de journalisten met hun snoezige snoetjes.

Het publiek moet trouwens nog wel even wachten totdat ze kleine broer en zus mogen zien. Pas als de panda’s twee maanden oud zijn, worden ze aan bezoekers van het dierenpark voorgesteld.

Geboorte

Pairi Daiza maakte in april bekend dat reuzenpanda Hao Hao geïnsemineerd was. De verzorgers hadden vermoedens dat Hao Hao zwanger was, maar waren nooit helemaal zeker. Op 9 augustus volgde het heuglijke nieuws. “We hebben fe-no-me-naal nieuws voor jullie”, berichtte Pairi Daiza op Facebook. “Onze vrouwelijke reuzenpanda Hao Hao heeft gisteren namelijk het leven geschonken aan twee kleintjes: een tweeling.”

Een tweeling (een jongen en een meisje) is vrij uniek bij panda’s. “De moeder begon bamboe te eten nadat ze beviel van het jongetje. We dachten niet dat er nog een jong zou komen. Totdat Hao Hao enkele uren later nog beviel van een meisje. We zagen een klein roze hoofdje verschijnen”, klonk het tijdens de persconferentie.

De eerste maand zullen broer en zus ook nooit samen bij hun mama zitten. “Een panda heeft metabolisch niet veel reserves, mama’s steken al hun energie in één jong. In het wild overleeft een tweeling zelden. Het is een luxe dat dit paar in gevangenschap geboren wordt.”

Namen krijgen de baby’s pas na honderd dagen. Geen toeval: pas dan weten de verzorgers zeker dat de diertjes het zullen halen.