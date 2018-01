Schapen Ranst zeker niet gedood door wolf

Bij een landbouwer in Ranst (Antwerpen) zijn tien schapen doodgebeten. Aanvankelijk werd gedacht dat wolvin Naya of een andere wolf er voor iets tussen zaten, maar dat is nu uitgesloten. "De dieren zijn waarschijnlijk doodgebeten door een hond", bevestigt Marie-Laure Vanwanseele van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) aan VTM NIEUWS.

Op basis van de gps-gegevens van de tracker van wolvin Naya blijkt dat het dier de laatste drie tot vier dagen in de omgeving van het militair domein in Leopoldsburg is gebleven en dus helemaal niet in Ranst is geweest. Na onderzoek van de bijtwonden blijkt nu dat het ook geen andere wolf kan geweest zijn. "Een wolf gaat chirurgisch te werk en dat is hier absoluut niet het geval. De brute wijze waarop de schapen zijn omgebracht doet het vermoeden dat het om een hond gaat", zegt Vanwanseele. Ook een vos lijkt weinig plausibel aangezien die niet zo'n grote dieren zou kunnen ombrengen.

Een schapenboer uit Ranst maakte de voorbije dagen melding van verschillende dode schapen. Volgens hem was mogelijk Naya verantwoordelijk. Maar die piste werd al snel ontkracht door Jan Loos van Meldpunt Wolven. "Het is onmogelijk dat Naya tien schapen tegelijk doodbeet. Mogelijk hebben we hier te maken met een sensatiezoeker."

