De raadkamer in Antwerpen heeft de aanhouding bevestigd van Melikan Kucam (44). Het Mechelse N-VA-gemeenteraadslid zou zich via tussenpersonen fors laten betalen hebben om mensen via humanitaire visa naar ons land te brengen.

Kucam werd vorige week opgepakt en aangehouden door de onderzoeksrechter voor feiten van mensensmokkel, criminele organisatie, passieve omkoping en afpersing. Kucam ontkent dat hij zich liet betalen voor humanitaire visa.