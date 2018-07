Schadevergoeding in zicht voor 200.000 Fortis-gedupeerden

Naar schatting 150.000 tot 200.000 Fortis-gedupeerden hebben na bijna tien jaar eindelijk uitzicht op een (beperkte) schadevergoeding. Het hof van beroep van Amsterdam zette vandaag het licht op groen voor een schikking van 1,3 miljard euro tussen Fortis-erfgenaam Ageas en een aantal groepen gedupeerden.

Bijna tien jaar na de val van de beursgenoteerde Fortis bank kunnen de aandeelhouders van toen eindelijk een deel van hun koersverliezen recupereren. Het gerechtshof in Amsterdam zette hiervoor het licht op groen door de "Fortis-schikking" bindend te verklaren.

Ageas

In die schikking is voorzien dat verzekeraar Ageas, als erfgenaam van Fortis, 1,3 miljard euro op tafel legt om de gedupeerden te vergoeden.

Het gaat om het grootste schikkingsbedrag ooit in Europa. Naar schatting zo'n 200.000 Fortis-beleggers, die tussen 28 februari 2007 en 14 oktober 2008 aandelen in hun bezit hadden, komen voor een vergoeding in aanmerking. Zij werden in 2008 misleid door het management.

Schikking

Door de schikking te aanvaarden, verklaart men zich akkoord om geen gerechtelijke stappen te ondernemen.

Op de website www.forsettlement.com kan je checken of je in aanmerking komt voor een schadevergoeding.

Bewijsstukken

"Mensen die in het bezit waren van Fortisaandelen uit de periode 21 september 2007 tot 3 oktober 2008, moeten echt naar die website surfen", zegt VTM NIEUWS-expert Paul D'Hoore. "Belangrijk is ook dat je bewijsstukken hebt waaruit blijkt dat Fortis in die periode oneerlijk en onjuist gecommuniceerd heeft."

Volgens D'Hoore zal de afhandeling nu wel snel kunnen gaan. "Via die website kan je formulieren invullen en drie vierde van je schadevergoeding zal nog voor eind dit jaar worden uitbetaald. De rest krijg je dan voor het einde van volgend jaar", besluit hij.