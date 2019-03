Schade door storm: wie betaalt er wat?

Het stormachtig zorgde gisteren voor heel wat hinder en schade in Vlaanderen. Maar wat als regen en wind voor schade zorgen aan uw huis of uw auto? Of als uw dakpannen door de wind het huis van uw buur raken? Wie betaalt dan?



Schade aan eigen huis

Voor stormschade aan uw huis kan u aankloppen bij uw brandverzekering. Windsnelheden vanaf 80 kilometer per uur worden door de meeste verzekeraars als storm beschouwd. Afgewaaide dakpannen of schade door afgewaaide dakpannen zijn dus gedekt, maar bijvoorbeeld ook de schade aan de zonnepanelen die op uw dak liggen of schade in huis door een blikseminslag. De brandverzekering dekt de rechtstreekse schade en ook alle kosten voor opruiming en afbraak die nodig zijn voor de heropbouw.

Schade in uw tuin

Wat buitenshuis staat, is doorgaans niet verzekerd voor stormschade. Dat betekent dat schade aan uw tuinhuisje, serre, omheining, beplanting of zwembad niet verzekerd is - of toch niet standaard. Lees de kleine lettertjes van uw brandpolis na of vraag het aan uw verzekeraar. Zulke schade kan er wel als uitbreiding mee in opgenomen zijn. Als u tijdens de herfst en winter waardevolle spullen buiten hebt staan, past u dus best uw polis aan. Kijk ook geregeld na of u nog steeds verzekerd bent voor de correcte waarde van uw huis en uw inboedel. Voor een te lage waarde verzekerd zijn, kan bij schade behoorlijk in uw nadeel spelen.

Schade bij uw buren

Wat als uw losgewaaide dakpannen ook het huis van de buren beschadigen? Ook dan komt de brandverzekering tussenbeide. In dat geval zal de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering, die in elke brandverzekering vervat zit, de schade vergoeden.

Dat is niet het geval wanneer de schade niet gelinkt is aan uw woning - bijvoorbeeld als uw tuinstoelen wegwaaien en tegen het huis van uw buren vliegen. In dat geval kan u uw familiale verzekering aanspreken. Hebt u die niet, dan zal u de schade zelf moeten vergoeden.

Schade aan uw auto

Wie betaalt de schade als er tijdens een storm een boom op uw auto valt? Dat hangt af van een aantal factoren. Als de eigenaar van de boom bekend is, moet hij (of zijn verzekering) de schade vergoeden. Maar als die eigenaar niet bekend is of uw auto gewoon op de openbare weg staat, moet u uw autoverzekering aanspreken.

Toch als u een 'kleine' of een volledige omniumverzekering hebt. In dat geval is schade door een storm verzekerd. Hebt u enkel een verzekering 'burgerlijke aansprakelijkheid' voor de auto, dan draait u zelf voor de kosten op.

Schade aan wat niet verzekerd is

Voor schade die niet door een gewone brandpolis verzekerd is, kan u ook terecht bij het Vlaams Rampenfonds, maar dan moet de Vlaamse regering het noodweer eerst als een natuurramp erkennen. In dat geval kan u een schadedossier indienen, maar dus enkel voor schade die niet door een brandpolis wordt verzekerd.

Als u bijvoorbeeld schade hebt aan uw huis, maar geen (verplichte) brandverzekering, dan komt die schade niet in aanmerking om te worden terugbetaald. Het Rampenfonds kan wel tussenkomen voor schade aan auto's die niet beschermd staan onder een garage of carport.