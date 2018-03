Schaatser (74) overleden na val

De man die afgelopen woensdag door het ijs gezakt is in Brugge, is overleden. Dat bevestigt de politie van Brugge aan VTM NIEUWS. De 74-jarige man viel met zijn gezicht op het ijs en raakte bewusteloos.

De man was vorige week woensdag aan het schaatsen op de Assebroekse Meersen in Brugge, ook al was het op dat moment verboden om op het ijs te schaatsen. Hij kwam ten val en schoot door het ijs van slechts enkele centimers. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, en is daar nu overleden.

Mogelijk krijgt het verhaal nog een staartje. De familie van het slachtoffer kan de stad Brugge namelijk voor de rechter slepen. Er stond geen waarschuwingsbord aan de schaatsvijver, de Assebroekse Meersen. De stad zelf zegt dat schaatsen altijd verboden is, tenzij er expliciete toestemming voor is.

Bekijk ook: