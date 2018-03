Schaatsen is opnieuw overal verboden

Het is opnieuw overal verboden om te schaatsen op natuurijs. Het Agentschap Natuur en Bos heeft de toelating om te schaatsen op de Kraenepoel in Aalter weer ingetrokken. Het ijs is er niet dik genoeg meer om veilig te schaatsen.

In heel Vlaanderen geldt dus opnieuw een verbod om te schaatsen. IJs betreden waar het niet is toegelaten, is dan ook levensgevaarlijk.

In Brugge zakte gisteren nog een man door het ijs op de Assebroekse Meersen. Het was er verboden om het ijs te betreden, maar de man deed dat toch. Hij verkeert nog altijd in kritieke toestand.

Eigen risico

In principe is het altijd verboden om het ijs te betreden in natuurgebieden, maar het Agentschap Natuur en Bos maakt toch enkele vijvers vrij waar het wel kan. Als het weer het toelaat en het ijs veilig is, dan kan er geschaatst worden op eigen risico.

Zodra het veilig genoeg is, zie je op deze kaart op welke vijvers geschaatst mag worden. Voorlopig is dat dus nergens het geval.

