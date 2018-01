Schaarbeek: Dader vluchtmisdrijf was onder invloed

De persoon die gisteren is opgepakt na het vluchtmisdrijf in Schaarbeek, is de bestuurder van de wagen. Dat bevestigt burgemeester Bernard Clerfayt aan VTM NIEUWS. Volgens de burgemeester is de bestuurder geen onbekende bij het gerecht en was hij onder invloed van alcohol.

Een vader en zijn dochtertje van vijf werden gisteren in Schaarbeek aangereden door een auto toen ze aan het wandelen waren. Er zaten op dat moment twee mensen in de wagen. Zij maakten de nummerplaten los, lieten hun wagen achter en gingen lopen.

Een van de inzittenden werd gisteren al opgepakt. Volgens burgemeester Bernard Clerfayt gaat het om de bestuurder van de wagen en is het geen onbekende bij het gerecht. De bestuurder was ook onder invloed van alcohol. De tweede inzittende van de wagen wordt nog steeds opgespoord.

De twee slachtoffers van het ongeval, een 5-jarig meisje en haar vader, verblijven nog steeds in het ziekenhuis maar het meisje verkeert niet langer in levensgevaar.

