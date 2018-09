Sans-papiers vrijgelaten om plaats te maken voor transmigranten

In het gesloten Centrum voor Illegalen in Merksplas zijn zestig mensen zonder papieren vrijgelaten om plaats te maken voor transmigranten. De ‘gewone’ mensen zonder papieren werden opgehaald door familie, of stapten op de trein naar de kust, zegt Frank Wilrycx (Open Vld), burgemeester van Merksplas. Dat schrijven Het Nieuwsblad, De Standaard en de Gazet van Antwerpen.

Staatssecretaris voor Asiel Theo Francken (N-VA) bevestigt het nieuws, maar zegt dat het om minder dan zestig mensen gaat. “We konden niet anders”, zegt Francken. “Transmigranten die naar Engeland willen, veroorzaken meer overlast dan ‘gewone illegalen’ die ergens ondergedoken leven. Daarom hebben we die keuze gemaakt.” Volgens Francken is het de bedoeling dat er “hopelijk snel” nieuwe centra openen, met extra plaatsen.

John Crombez, voorzitter van de sp.a, reageert verbijsterd. “Het is al lang duidelijk dat deze regering ons een rad voor de ogen draait als het gaat om de aanpak van transitmigratie. Stoere verklaringen dienen telkens weer als façade voor een doorschuifpolitiek richting steden en gemeenten. Opnieuw en opnieuw worden plannen gepresenteerd en vooral opgewarmd, maar in realiteit - op het terrein - verandert er niets en loopt men achter de feiten aan.”

“Met veel show kondigt men aan dat - door de voordeur en goed zichtbaar voor pers en publiek - transitmigranten in het nieuwe centrum terecht komen. Maar tegelijk laat men anderen - en mogelijks zelfs criminelen - langs de achterdeur en in alle stilte vrij. Dit is doorschuifpolitiek waarmee men bovendien een beleid van schijnveiligheid installeert”, aldus Crombez.