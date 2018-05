Salmonellabesmetting: zeker 90 kinderen en 30 scholen betrokken

Volgens het Agentschap Zorg en Gezondheid zijn al zeker dertig scholen getroffen door de salmonellabesmetting. Dat is bevestigd aan VTM NIEUWS. Minstens negentig kinderen zijn daardoor ziek geworden.

Het is nog altijd niet zeker of de traiteur, die aan alle scholen maaltijden levert, verantwoordelijk is voor de besmetting. Het FAVV heeft uit voorzorg besloten om hem te sluiten. Volgende week worden er nieuwe tests afgenomen en zal het voedselagentschap beslissen of de traiteur al dan niet terug opengaat.

De traiteur levert maaltijden aan 120 scholen. De kans bestaat dat het aantal besmettingen nog oploopt.

