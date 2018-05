Salmonellabesmetting: zeker 118 kinderen en 37 scholen betrokken

Volgens het Agentschap Zorg en Gezondheid zijn al zeker 37 scholen getroffen door de salmonellabesmetting. Dat is bevestigd aan VTM NIEUWS. Minstens 118 kinderen zijn daardoor ziek geworden.

Het is nog altijd niet zeker of de traiteur, die aan alle scholen maaltijden levert, verantwoordelijk is voor de besmetting. Het FAVV heeft uit voorzorg besloten om hem te sluiten. Volgende week worden er nieuwe tests afgenomen en zal het voedselagentschap beslissen of de traiteur al dan niet terug opengaat. De traiteur levert maaltijden aan 120 scholen. De kans bestaat dat het aantal besmettingen nog oploopt.

Met de kindjes die gisteren zijn opgenomen, gaat het intussen beter. Vijf kinderen konden al naar huis. Deze nacht zijn wel vijf nieuwe kindjes opgenomen in het ziekenhuis. “De kinderen hebben vooral last van uitdrogingsverschijnselen door het braken en de diarree. Dit verhaal zou nu wel afgelopen moeten zijn want ofwel word je binnen de 48 uur ziek, ofwel niet”, zegt VTM NIEUWS-journaliste Nathalie Dyck.

(Lees verder onder de video)

"Het FAVV vraagt aan traiteurs om van iedere maaltijd een extra staal bij te houden. Zo kunnen er eventuele tests op uitgevoerd worden. Ook deze traiteur heeft dat gedaan, maar het is nog wachten op de resultaten van de tests", zegt VTM NIEUWS-journaliste Nathalie Dyck.

Bekijk ook: