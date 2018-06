Salmonellabesmetting: traiteur mag toch niet aan scholen leveren

Een traiteur uit West-Vlaanderen mag na de salmonellabesmetting dan toch niet opnieuw leveren aan scholen. Dat heeft minister van Landbouw Ducarme (MR) beslist. Ducarme wil een nieuwe balans van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV).

Bijna drie weken geleden raakten meer dan 450 schoolkinderen besmet met salmonella. Het FAVV besloot toen om het cateringbedrijf uit Harelbeke, dat mogelijks aan de bron van de besmetting ligt, te onderzoeken. Controleurs namen in totaal 79 stalen van alle grondstoffen bij de traiteur. De meeste van die stalen waren toen conform, verklaarde het FAVV. De oorzaak van de besmetting wordt nog onderzocht.

Vrijdag werd beslist dat het cateringbedrijf deze week opnieuw mocht leveren aan rusthuizen en bedrijven. Dat mocht vanaf morgen ook opnieuw aan scholen, maar minister Ducarme kwam deze avond nog terug op de beslissing van het FAVV.

Extra balans

“Om kwart voor acht kreeg ik het nieuws dat er vanuit het kabinet van minister Ducarme een melding is gekomen dat ze een extra balans van het FAVV willen. Nochtans heb ik vanmiddag nog overleg gehad met het FAVV. Zij verzekerde mij dat alles in orde was en dat ik morgen weer van start kon gaan”, zegt zaakvoerder Brecht Vervaeck aan VTM NIEUWS.

“Er is absoluut niets foutgelopen. Wij hebben in eerste instantie het hele bedrijf ontsmet. Dat is al een week geleden. Anderzijds is er aan de scholen ook een inspanning gevraagd. Dit vind ik persoonlijk onaanvaardbaar”, reageert Vervaeck nog. “Wij bereiken dagelijks 11.000 kinderen in Oost- en West-Vlaanderen en klanten rekenen op ons. Onze klanten hadden ons ook opnieuw het vertrouwen gegeven.”

We konden minister Ducarme of zijn kabinet vanavond niet meer bereiken voor een reactie. Het is voorlopig dus ook niet duidelijk waarom Ducarme een extra balans van het FAVV wil.

Spoedopname

Het cateringbedrijf wordt uitgebaat door Brecht Vervaeck en zijn vader. Die laatste is hartpatiënt en werd vanavond na het horen van het nieuws opgenomen in het ziekenhuis.

