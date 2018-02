Salah Abdeslam weigert te antwoorden

Terrorist Salah Abdeslam weigert recht te staan of te antwoorden op de vragen van de rechtbank tijdens het proces in het Justitiepaleis in Brussel. "U bent specifiek hier aanwezig. We geven u de kans om iets te zeggen over wat gebeurd is. En u weigert", zegt de voorzitster. "Men heeft mij gewoon gevraagd om te komen", klinkt het. "Ik heb gevraagd om te kunnen zwijgen. En dat maakt van mij geen crimineel. Ik verdedig me gewoon zo", reageert Abdeslam.

Het langverwachte proces tegen terrorist Salah Abdeslam is gestart. Het proces draait rond de schietpartij in Vorst van 15 maart 2016. Vandaag, op de eerste dag van het proces, heeft Salah Abdeslam geweigerd om recht te staan of vragen van de rechter te beantwoorden.

"Men moet zich baseren op de bewijzen", zegt Abdeslam. "Ik wil niet de publieke opinie tevreden stellen. Of de media."

"Het hof is hier niet om de media tevreden te stellen", reageerde de voorzitster. "Ik stel vast dat ik behandeld wordt op een erge manier. Er is geen vermoeden van onschuld. Mijn stilzwijgen maakt mij geen crimineel. Beoordeel mij. Ik heb geen schrik van u. Ik geloof in Allah en dat is alles; Ik voeg niets meer toe." Na die verklaring werd het even stil in de zaal. De voorzitster reageerde nog met "daarvan nemen we akte."