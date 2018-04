Salah Abdeslam komt niet naar vonnis

De Brusselse correctionele rechtbank spreekt maandag haar vonnis uit over de schietpartij op 15 maart 2016 in de Driesstraat in Vorst, maar Salah Abdeslam zal daarbij niet aanwezig zijn. Dat meldt zijn advocaat, meester Sven Mary. Tijdens zijn ondervraging liet Abdeslam al weten dat hij het gezag van de rechtbank niet herkent en ook het pleidooi van zijn eigen advocaat woonde hij niet bij.

Op 15 maart 2016 wilden leden van het gemeenschappelijk onderzoeksteam (JIT), het Frans-Belgische team dat de aanslagen in Parijs onderzocht, een huiszoeking uitvoeren in de Driesstraat. De zes agenten, die hadden verwacht niemand aan te treffen in het appartement, werden onmiddellijk onder vuur genomen. Drie van hen raakten daarbij gewond.

Bij de schietpartij kwam de Algerijnse terreurverdachte Mohamed Belkaid om het leven (36). Belkaid, ook gekend onder de schuilnaam Samir Bouzid, werd ervan verdacht een coördinerende en voorbereidende rol te hebben gespeeld bij de aanslagen in Parijs van 13 november 2015.

Twee andere aanwezigen in het appartement, Salah Abdeslam en Sofien Ayari, ontsnapten maar konden enkele dagen later opgepakt worden. Het federaal parket eiste in februari tegen hen 20 jaar cel.

Bij zijn verschijning voor de rechtbank in februari verklaarde Abdeslam dat hij het gezag van de rechtbank niet erkende en zijn vertrouwen enkel in Allah plaatste. Hij weigerde ook te verschijnen op de tweede zittingsdag, toen zijn advocaat het woord nam voor zijn verdediging. Ook maandag, als het vonnis wordt voorgelezen, zal hij er dus niet bij zijn.

Sofien Ayari zal waarschijnlijk wel aanwezig zijn, aldus zijn advocaat.