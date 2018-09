Ryanair: twee retourvluchten geschrapt op Brussels Airport

De Ierse lowcostmaatschappij Ryanair heeft omwille van de staking komende vrijdag twee retourvluchten geschrapt op Brussels Airport. Dat werd op de luchthaven vernomen.

"Er zijn twee vluchten uit Portugal geschrapt", aldus woordvoerster Anke Fransen. "Het gaat om inkomende vluchten uit Porto en Lissabon, die uiteraard ook niet terugkeren."

De stand van zaken voor Brussels Airport lijkt te bevestigen dat de impact van de staking, die in verschillende landen plaatsvindt, beperkt zou blijven voor België. Ryanair-topman Michael O'Leary zei eerder vandaag dat er in ons land "twee of vier" vluchten geschrapt worden. In de verschillende landen waar er gestaakt wordt, zouden in totaal 150 vluchten niet plaatsvinden.