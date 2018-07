Ryanair schrapt volgende week 50 vluchten in ons land

Lagekostenmaatschappij Ryanair gaat op 25 en 26 juli 50 van de 160 vluchten van en naar België schrappen. In heel Europa gaat het om 300 van de 2.400 vluchten. Er zullen 50.000 passagiers getroffen worden.

Zowel in Brussel als in Charleroi wordt het werk neergelegd. De werknemers eisen betere loon- en arbeidsvoorwaarden en een erkenning van de vakbonden.

E-mail of sms

Reizigers die vandaag géén sms of e-mail van Ryanair hebben ontvangen, mogen ervan uitgaan dat hun vlucht niet geschrapt wordt. 88 procent van de klanten zal niet getroffen worden door de staking van volgende week. Voor de andere reizigers is extra personeel ingezet om vluchten om te boeken of terug te betalen, klinkt het in de mededeling.

Ryanair to cancel up to 300 of 2,400 daily flights next Wed 25 and Thurs 26 to minimise disruption to customers from unnecessary strikes by some cabin crew in Belgium, Portugal and Spain: pic.twitter.com/qTsmq3lCPI