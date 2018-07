Ryanair schrapt meer vluchten dan gedacht

De Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair kondigde woensdag aan dat ze door stakingen van het personeel op 25 en 26 juli vijftig vluchten zou schrappen. Ryanair lichtte toen alle getroffen passagiers in, maar vandaag zijn er opnieuw vluchten geschrapt. Dit keer blijken niet alle reizigers op de hoogte te zijn.

Ryanair maakte eerder deze week bekend dat ze vijftig van de 160 vluchten die op 25 en 26 juli van en naar ons land geboekt zijn, zal annuleren. Alle getroffen passagiers werden via mail of via sms ingelicht. Vandaag blijkt dat het om nog meer vluchten gaat, onder meer vanuit Tenerife.

"Wij hadden elke dag gekeken op de website of onze vlucht al geannuleerd zou zijn", vertelden enkele verslagen reizigers aan VTM NIEUWS. "Maar er stond dat de vlucht nog steeds zou doorgaan. We hebben deze morgen voor de zekerheid nog eens gekeken op de website en toen stond er dat de vlucht gecanceld was." De reizigers moesten een alternatieve vlucht boeken en verliezen daardoor vier dagen van hun vakantie.

Compensatie

Getroffen passagiers hebben recht op een compensatie. "Het betreft hier een staking, dit zijn geen bijzondere omstandigheden en het gaat niet over overmacht", zegt Jens Van Herp van Test-Aankoop. "Passagiers die in de problemen zitten hebben recht op een tegemoetkoming van 200 tot 600 euro, want Ryanair kon hierop anticiperen."

VTM Nieuws vroeg Ryanair om meer uitleg over de nieuwe geschrapte vluchten, maar kreeg die niet.