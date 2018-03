Ryanair breidt toch uit op Zaventem

Een jaar nadat Ryanair een groeistop had aangekondigd op Zaventem, kwam de Ierse lowcostmaatschappij op haar beslissing terug. Volgende winter komen er twee nieuwe bestemmingen bij op Brussels Airport: Amman en Marrakech. Dat heeft Ryanair-topman Michael O'Leary vandaag aangekondigd. Hij voegde wel toe dat de geluidsnormen snellere expansie in de weg staan.

Enkele maanden geleden bleek nog dat Brussels Airport te duur was om er nieuwe bestemmingen te openen. Maar de situatie is veranderd, aldus O'Leary. “De luchthavenuitbater heeft een commercieel aantrekkelijk aanbod gelanceerd voor maatschappijen die routes openen naar nieuwe bestemmingen vanuit Zaventem”, let hij uit.

Naar Jordanië en Marokko

Vanaf het volgende winterseizoen wordt bijgevolg twee keer per week van Zaventem naar de nieuwe bestemmingen Amman (Jordanië) en Marrakech (Marokko) gevlogen. Vanuit Brussels South Charleroi Airport zullen ook vluchten naar Malta aangeboden worden.

Geluidsnormen beperken verdere groei

De lagekostenmaatschappij zou graag nog meer uitbreiden in Zaventem. "We hebben er momenteel vier vliegtuigen gestationeerd en we zouden graag naar acht gaan. Maar daarvoor moeten we vóór 7.00 uur 's ochtends kunnen vliegen. De geluidsproblematiek en de nachtelijke geluidsnormen beperken onze groei”, klinkt het.

O'Leary ziet een "redelijk compromis" in vertrekken tussen 6.30 en 7.00 uur 's ochtends met stillere vliegtuigen, zoals de tientallen Boeing 737 MAX-toestellen die vanaf volgend jaar in de vloot komen.