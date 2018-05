Rutte, Macron en May betuigen medeleven

De Franse president Emmanuel Macron, de Nederlandse premier Mark Rutte en de Britse premier Theresa May hebben hun medeleven betuigd met de slachtoffers van de schietpartij in Luik.

"Het Franse volk is solidair met het Belgische volk na die vreselijke aanval", zei Macron na afloop van een internationale vergadering over Libië. "Het is ongetwijfeld te vroeg om iets te zeggen, maar ik wil hier mijn medeleven en solidariteit uitdrukkken met onze Belgische buren."

"Zojuist mijn medeleven overgebracht aan Charles Michel", zei de Nederlandse premier Rutte op twitter. "Vreselijke gebeurtenissen vandaag in Luik waar drie onschuldige mensen zijn omgekomen. Nederland leeft mee met de slachtoffers, nabestaanden en met de Belgische politie die zeer zwaar is getroffen." De Nederlandse regering had voor vandaag een vergadering met de Belgische regering gepland in Brussel, maar die is door de omstandigheden uitgesteld.

De Britse premier Theresa May spreekt op twitter van een "laffe aanval in België" en zegt dat haar gedachten "bij de slachtoffers en hun rouwende families" zijn. "Het VK steunt ten volle onze Belgische bondgenoten tegen terreur."