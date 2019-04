Rusthuis ontslaat 5 werknemers die beelden van patiënten deelden

In woonzorgcentrum 't Zand in Antwerpen zijn vijf werknemers ontslagen die onterecht beeldmateriaal deelden van bewoners. Het gaat om beeldmateriaal dat eerder genomen was in het kader van medische redenen, maar door de werknemers op de eigen smartphone werd bewaard en gedeeld. Dat meldt het zorgbedrijf.

"We hebben een attitudeprobleem vastgesteld bij vijf personeelsleden en hebben onmiddellijk ingegrepen", klinkt het bij Johan De Muynck, algemeen directeur van het Zorgbedrijf Antwerpen. "Wat zij deden kan niet door de beugel. Een correcte persoonlijke omgang door medewerkers met onze klanten staat boven alles."

Het zorgbedrijf heeft het incident ook gemeld met bij de privacycommissie en het parket. Op dit moment is het onduidelijk of de beelden buiten deze vijf medewerkers nog elders gedeeld werden.