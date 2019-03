Rusthuis met 21 bewoners is failliet

Het rusthuis Anemoon in Grimbergen is failliet. De 21 bewoners moeten naar een ander zorgcentrum. Dat bevestigt woordvoerder Joris Moonens van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

"Vorige week donderdag hebben we het bericht gekregen dat het centrum in de faillissementsprocedure zit en dat een curator is aangesteld. We zijn in overleg gegaan met de curator en het lokale bestuur", aldus de woordvoerder. "Voor de 21 bewoners moet op korte termijn een oplossing worden gevonden."

Het agentschap stelde zichzelf morgen als deadline om de bewoners meer informatie te kunnen bieden. Sommige bewoners hebben al een andere plaats. Meestal zijn dat woonzorgcentra in de buurt. Het zorgcentrum stond op de lijst met 15 rusthuizen onder verscherpt toezicht van de inspectie. "De sluiting staat los van de plaatsing op die lijst", aldus nog Moonens.

Laatste dagen

Het gaat om een sluiting door economische redenen. De Zorginspectie kwam vorige week al langs bij het woonzorgcentrum, om na te gaan of de bewoners niet aan hun lot worden overgelaten. Dat was niet het geval. Deze week komt de inspectie opnieuw langs. Op 31 maart lopen volgens de curator de contracten met het personeel af, aldus nog Moonens.