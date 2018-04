Rusland zet Belgische diplomaat land uit

Rusland wijst één Belgische diplomaat het land uit. Dat bevestigt Buitenlandse Zaken aan VTM NIEUWS. Eerder had ons land al één Russische diplomaat het land uitgezet als reactie op de vergiftiging van de voormalige Russische spion Sergej Skripal.

Het is voorlopig niet duidelijk om wie het gaat, maar Buitenlandse Zaken vermoedt dat het om een medewerker van de ambassade in Moskou gaat. Die persoon zal nu twee weken de tijd krijgen om het land te verlaten.

Diplomatenoorlog

Het uitzetten van diplomaten is een gevolg van de vergiftiging van de Russische ex-spion Sergej Skripal, op zondag 4 maart in het Britse Salisbury. De Britse regering heeft de schuld voor de aanval bij Moskou gelegd.

Daarop volgde een diplomatenoorlog waarbij bijna dertig landen beslisten om alles meer dan 140 Russische diplomaten het land uit te zetten. Ook België wees een Russische diplomaat de deur. “Gezien de ernst van de gebeurtenissen in Salisbury en de grote waarschijnlijkheid dat Rusland bij deze aanval betrokken was, zijn wij van mening dat deze maatregel volledig gerechtvaardigd is", zei premier Charles Michel daar toen over.

Rusland ging niet akkoord met die sancties en wees op haar beurt diplomaten uit van de landen die sancties hadden getroffen.