Ruim 700 mensen leren reanimeren na oproep in programma

Meer dan 700 mensen hebben vandaag in ons land een reanimatiecursus gevolgd. Die massale opkomst komt er na een oproep van het VTM-programma ‘Make Belgium Great Again’. In ons land zijn er elke dag zo'n dertig hartaanvallen, en amper twee van hen overleven dat. Door te leren reanimeren, kan je daadwerkelijk mensenlevens redden.

In Leuven alleen al kwamen vandaag bijna 300 mensen naar de reanimatiecursus van het programma 'Make Belgium Great Again'. Op vijf locaties in Vlaanderen zijn er alles samen zelfs meer dan 700 deelnemers.

Bij een hartaanval is er al na drie minuten permanente schade aan de hersenen. Reanimeren voor de ziekenwagen er is, is dus van levensbelang. Het Rode en Vlaamse Kruis organiseren regelmatig gratis reanimatiecursussen in alle provincies.