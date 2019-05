Ruim 200.000 Belgen ontvangen waarschuwing van de fiscus

Ruim 200.000 Belgen krijgen de komende dagen een brief in de bus van de federale overheidsdienst Financiën. De fiscus waarschuwt hen dat ze vorig jaar hebben nagelaten een rekening in het buitenland aan te geven.

Wie een buitenlandse rekening heeft, moet dat verplicht aangeven in de aangifte van de personenbelasting. Maar meer dan de helft van de Belgen die in 2017 een rekening in het buitenland had - zo’n 200.000 - heeft dat in 2018 niet aangegeven. Het kan bijvoorbeeld gaan om studenten die op Erasmus in het buitenland waren.

Gezien het grote aantal landgenoten dat zo’n rekening niet aangaf, zijn niet meteen boetes geïnd voor het niet aangeven. De komende dagen krijgen ze wel een brief in de bus, om hen erop te wijzen dat ze dit jaar de buitenlandse rekeningen wel moeten aangeven.

Wie de rekeningen niet aangeeft, zo waarschuwt administrateur-generaal van de Fiscaliteit Philippe Jacquij, riskeert een boete van 50 tot 1.250 euro en een belastingverhoging van 10 tot 200 procent.