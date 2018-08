Rookverbod op Reggae Geel

Dit weekend vindt in Geel muziekfestival Reggae Geel plaats. Het wordt een warme en droge editie en daarom mag er op een deel van het festivalterrein niet gerookt worden. Daarnaast zorgt de organisatie voor heel wat verfrissing met gratis water en vernevelaars.

Hoewel de organisatie van Reggae Geel het festivalterrein van Reggae Geel al twee weken besproeit, is het er kurkroog. Net zoals op elk ander veld of bos in Vlaanderen op dit moment. Daarbovenop is code rood in de regio van tel, omdat brand bij dergelijke droogte gevaarlijk is.

Rookverbod

De gouverneur kondigde wegens die grote droogte een rookverbod af op het festival. "Het bos, zoals wij dit noemen, gaat dus tabaksvrij moeten zijn", vertelt organisator Kris Eelen. Voor op de camping worden wegwerpasbakjes uitgedeeld, zodat ook daar geen vuur kan ontstaan.

Maar dat is niet alles. De organisatie voorziet ook meer waterpunten, waar mensen hun drinkbussen kunnen vullen. "We gaan zelf ook drinkbussen uitdelen zodat mensen die kunnen vullen en we hebben overal nevelmachines staan, daar kunnen mensen gaan onderstaan.