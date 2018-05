Rookverbod in auto met kinderen onder 16

In Wallonië was het al het geval, maar nu heeft ook de Vlaamse Regering een akkoord over het verbod op roken in de auto als er minderjarigen tot zestien jaar aanwezig zijn. Dat werd deze namiddag bevestigd aan VTM NIEUWS. Het verbod geldt vanaf 2019, eventuele inbreuken kunnen bestraft worden met boetes tot 1.000 euro.

De Vlaamse Regering gaat, net als de Waalse, roken in wagens met kinderen verbieden. Er was al lang sprake van de nieuwe regel, maar het rookverbod in de wagen in het bijzijn van jongeren onder zestien jaar is nu goedgekeurd.

Joke Schauvliege: “Roken in voertuigen tast de luchtkwaliteit in deze voertuigen ernstig aan. Roken in de auto veroorzaakt tot 25 keer hogere concentraties aan kankerverwekkende stoffen dan roken in huis. Een autoraampje openzetten volstaat absoluut niet om die stoffen te verwijderen. Meeroken is ongezond voor iedereen, maar kinderen zijn extra gevoelig. Ze ademen sneller en hun immuunsysteem, longen en luchtwegen zijn nog volop in ontwikkeling.”