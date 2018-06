Roofdieren ontsnapt vlakbij Belgische grens

Er zijn twee leeuwen, twee tijgers en een jaguar ontsnapt uit een dierentuin in de Duitse Eifel, dicht bij de Belgische grens. Een ontsnapte beer werd al neergeschoten. De bevolking wordt gevraagd om in hun woning te blijven en de politie te verwittigen, als ze één van de dieren zien.

De roofdieren zouden door een overstroming zijn kunnen ontsnappen uit de dierentuin van Lünebach. Een beek trad uit zijn oevers, waardoor ze konden ontsnappen. De zoo bevindt zich in vogelvlucht op ongeveer tien kilometer van de grens met België en het Groothertogdom Luxemburg.

Spoorloos

Er wordt momenteel nog altijd gezocht naar twee leeuwen, twee tijgers en een jaguar. Er werd al één beer neergeschoten. Het is nog niet duidelijk of de dieren nog op het gebied van de dierentuin zijn of niet. Politie en brandweer zijn ter plaatse.

Foto: Archiefbeeld.