Roofdieren hebben Duitse zoo nooit verlaten

In Duitsland was er deze namiddag paniek omdat twee leeuwen, twee tijgers en een jaguar ontsnapt zouden zijn uit een dierentuin in de Duitse Eifel, dicht bij de Belgische grens. De dieren zijn intussen weer gevangen, maar zouden de dierentuin nooit verlaten hebben. Dat melden Duitse media.

Stormweer in Duitsland veroorzaakte een overstroming in de dierentuin van Lünebach, op ongeveer tien kilometer van de grens met België en het Groothertogdom Luxemburg. Een beek barstte uit zijn oevers en spoelde hekken uit, waardoor de dieren konden ontsnappen. Dat werd althans gedacht. De bevolking werd gevraagd om in hun woning te blijven en de politie te verwittigen, als ze één van de dieren zien. Dierenartsen, politie en brandweer kwamen ter plaatse om de dieren te zoeken.

Dieren nooit gevlucht

Nu blijkt dat de dieren enkel gaan schuilen waren voor het stromweer. Ze hebben met andere woorden nooit de dierentuin verlaten. De beer werd, toen hij gevonden werd, in de dierentuin zelf doodgeschoten. Ook de andere roofdieren werden in het dierenpark zelf gevonden. Dat gebeurde met behulp van een drone.

Beelden van de dieren of de dierentuin zijn er voorlopig nog niet, maar in de buurt is de wateroverlast in elk geval enorm. Dat blijkt uit beelden die rondgaan op sociale media.

In lünebach haben wir heute wunderbares Grill Wetter! Dazu sind auch noch Wildtiere aus dem Zoo ausgebrochen... Der Tag ist super! pic.twitter.com/7OI08Kd5NN — Fliesen_Tisch (@Fliesen__Tisch) 1 juni 2018

Foto: Archiefbeeld.