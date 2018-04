Rokers zoeken vaker hulp online

Steeds meer rokers zoeken hulp via sociale media om van hun verslaving af te raken. Exact 322.594 unieke bezoekers surften naar www.tabakstop.be en www.tabacstop.be. Dat is een toename van vijftien procent tegenover 2016, zo blijkt uit het jaarverslag.

Tabakstop, de rookstophulpdienst van Stichting tegen Kanker, kreeg vorig jaar 18.303 oproepen per telefoon of mail van gebruikers. Dat is een lichte stijging tegenover 2016, toen waren dat er 18.235.

Op www.tabakstop.be kunnen (ex-)rokers hun ervaringen rond stoppen met roken delen in een getuigenissenrubriek. Van de 470 getuigenissen werden er 120 gepubliceerd in 2017. In 2018 hoopt Tabakstop om nog meer getuigenissen te verzamelen.

In 2017 kreeg de app Tabak-stop 6.400 nieuwe inschrijvingen. Een nieuwe applicatie zit momenteel in een testfase en wordt in september gelanceerd. Ook de Facebookpagina's doen het goed.