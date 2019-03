Roken op strand van Oostende en Bredene (deels) verboden

In Oostende zal je deze zomer op een deel van het strand niet meer mogen roken. Oostende volgt daarbij het voorbeeld van buurgemeente Bredene, waar ook voor het eerste een gedeeltelijk rookverbod wordt ingevoerd deze zomer. Het is een test om het aantal achtergelaten sigarettenpeuken tot nul te brengen, want die breken maar heel traag af.

Burgemeesters Bart Tommelein van Oostende en Steve Vandenberghe van Bredene zijn de sigarettenpeuken op het strand meer dan beu, vandaar het rookverbod. “Als test zal het verbod ingevoerd worden in één, misschien zelfs in twee zones”, zegt Steve Vandenberghe aan VTM Nieuws. “We zijn nog aan het bekijken welke zones daar het meest geschikt voor zijn. Het verbod zal duidelijk gecommuniceerd worden en er zal ook gecontroleerd worden. Toch is het niet de bedoeling om ook boetes uit te schrijven. Ik denk dat dat ook niet nodig is. We willen de mensen sensibiliseren.” In Oostende zijn ze wel van plan om overtreders te beboeten.

Giftig

Volgens specialisten duurt het twee jaar voor een sigarettenpeuk volledig verteerd is, en als zo’n peuk in zee terechtkomt, kunnen ook giftige stoffen vrijkomen. Een peuk achterlaten is nu al strafbaar, maar veel rokers doen het toch. "Ik snap dat het verbod op kritiek zal stuiten, maar die was er ook toen het rookverbod in restaurants en later in cafés werd ingevoerd”, zegt Steve Vandenberghe nog.

Het rookverbod komt begin april ook opnieuw op de agenda van het volgende overleg van alle kustburgemeesters, maar in 2016 werd een gelijkaardig voorstel al afgeblokt. Op de gemeenteraad van Koksijde deze week werd het rookverbod ook al geopperd door Bart Pieters van oppositiepartij Koksijde Vooruit, maar burgemeester Marc Vanden Bussche liet al meteen verstaan dat hij daar niet voor te vinden is.

Dit denken kustgemeentes

VTM NIEUWS contacteerde alle kustgemeenten, dit is hun mening over een rookverbod op hun strand: