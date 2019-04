Roken in auto met kinderen nog altijd onbestraft

Sinds twee maanden is het verboden om te roken in de auto als er kinderen meerijden, maar de politie heeft daar nog geen enkele boete voor uitgeschreven. Dat blijkt uit een rondvraag van VTM NIEUWS.

Roken in de auto, met kinderen op de achterbank, is sinds 2 februari strikt verboden. Je riskeert er boetes voor tot 1.000 euro. Maar de politie heeft meer dan twee maanden na het ingaan van de wet nog geen enkele boete uitgeschreven. "Het is te ingewikkeld", klinkt het.

Milieuovertreding

Roken in een auto met kinderen is namelijk geen verkeersovertreding, zoals bijvoorbeeld het niet dragen van een gordel. Het is een milieuovertreding en die moet vastgesteld worden door een milieuambtenaar. Dat kan een agent zijn, maar de procedure is veel ingewikkelder dan het geven van een verkeersboete. Daarom komen agenten er niet aan toe.