Roken in auto met kinderen? Boete!

Wie binnenkort rookt in de wagen in het bijzijn van minderjarigen, ­riskeert een straf: ofwel een gevangenisstraf van een maand tot twee jaar en/of een boete van 100 tot 250.000 euro, ofwel een administratieve straf. Ook elektronische sigaretten vallen onder het verbod. Dat staat in een voor­ontwerp van decreet van Vlaams minister van Leef­milieu Joke Schauvliege (CD&V) dat De Standaard kon inkijken.

Schauvliege wacht niet langer op een doorbraak op het federale niveau om roken in de wagen met kinderen te verbieden. In de Kamer liggen diverse wetsvoorstellen van CD&V en Open Vld stof te vergaren. Het verbod raakt niet goedgekeurd omdat het gekoppeld wordt aan andere maatregelen, zoals de verhoging van de leeftijd voor het kopen van tabak tot 18 jaar. Dat laatste ligt gevoelig voor Open Vld en MR.

Volgens Schauvliege zijn ook de ­gewesten bevoegd. De Waalse regering besliste eind vorig jaar al dat wie rookt in de auto met minderjarigen, een milieuboete van 150 euro krijgt.

Voor de zomer komt het voorstel op de agenda van de Vlaamse regering. Schauvliege mikt op het voorjaar 2019 voor de invoering van het verbod.

