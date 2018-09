Roet dringt door tot in placenta en is nefast voor baby

Onderzoekers van een universiteit in Londen hebben kunnen aantonen dat roetdeeltjes doordringen tot in de moederkoek van een zwangere vrouw. Daar kunnen ze de ontwikkeling van de baby verstoren. Het was al bekend dat luchtvervuiling nefast is voor foetussen, maar hoe precies, dat was nog niet duidelijk.

De placenta of moederkoek van een vrouw zorgt ervoor dat een foetus te eten krijgt en vormt tegelijk een barrière of filter tussen baby en moeder. Uit nieuw onderzoek blijkt nu dat die filter niet opgewassen is tegen luchtvervuiling. Onderzoekers hebben roetdeeltjes uit vervuilde lucht teruggevonden in placenta's van bevallen vrouwen. De lucht die zwangere vrouwen dagelijks inademen, gaat dus rechtstreeks naar hun foetus.

Dat luchtvervuiling slecht is voor ongeboren baby's is al langer bekend. Het zorgt er onder andere voor dat baby's met een lager gewicht geboren worden en het heeft ook gevolgen voor de hersenontwikkeling. Roetdeeltjes komen vooral voor op plaatsen met veel verkeer en weinig roetcirculatie. Als je in een tunnel rijdt zet je daarom beter je verluchting even uit.