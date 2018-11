Rode Neuzen Dag zamelt 4.269.073 euro in voor jongeren met psychische problemen

Rode Neuzen Dag heeft maar liefst 4.269.073 euro opgehaald voor jongeren met psychische problemen. Dat is een recordbedrag. Dit jaar wordt er vooral gefocust op de begeleiding van jongeren op school. Want één op de twee leerkrachten in Vlaanderen heeft wekelijks te maken met leerlingen met psychische problemen. De helft van de leerlingen geeft ook aan dat ze het mentaal lastig hebben.

Na weken vol acties om geld in te zamelen voor de begeleiding van leerlingen met psychische problemen werd Rode Neuzen Dag vanavond afgesloten met Rode Neuzen Dag XL in het Sportpaleis. An Lemmens en Niels Destadsbader presenteerden backstage, terwijl Jonas Van Geel en Koen Wauters de hele avond op het podium stonden. De bedoeling van de show was om te informeren, sensibiliseren en amuseren. Maar een goede portie muziek mocht natuurlijk ook niet ontbreken.

Muzikale avond

Tourist LeMC, Angèle, Laura Tesoro, Lil’ Kleine, Emma Bale, Gers Pardoel, Hooverphonic en winnares van The Voice Kids, Jade, tekenden allemaal present vanavond. Tussen de optredens door kon het publiek ook genieten van enkele fragmenten van 'Wat Als?' en enkele persoonlijke getuigenissen van jongeren. Sam De Bruyn en Birgit Van Mol brachten de actievoerders en scholen in beeld.

Het ingezamelde geld gaat nu naar scholen die leerlingen met psychische problemen beter willen ondersteunen. Want vaak zijn leerkrachten de eerste vertrouwenspersoon. Elke school die zich registreerde en ook een actie ten voordele van Rode Neuzen Dag organiseerde, kan aanspraak maken op een deel van het ingezamelde geld. Met dat geld kunnen scholen hun goede intenties dan volledig waarmaken. Bovendien krijgen die scholen ook een Rode Neuzen Dag-label.