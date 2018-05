Rode Kruis zoekt bloed van 18- tot 25-jarigen

Het bloed van 18 tot 25-jarigen is niet gezonder of beter dan dat van de gemiddelde Vlaming, maar hun bloed heeft wel een langere houdbaarheidsdatum. Rode Kruis-Vlaanderen is daarom met een nieuwe campagne "Bloed geef je bij het Rode Kruis" op zoek naar jongeren uit die leeftijdsgroep om de bloedvoorraad mee op peil te houden.

De oproep van Rode Kruis-Vlaanderen zal de komende dagen en weken mee ondersteund worden door jonge Instagramhelden zoals @shittyrob, @rubenvanvreckem, @museofgreens, @floordenil, @gillesclaes, @laurencedww, @mattivb, @loicfood, @camsbotten en @crystaldie. Al deze 'influencers' willen jongeren op een toffe, grappige en positieve manier wakker schudden. Rode Kruis-Vlaandren verspreidt ook twee video's om deze specifieke jongerengroep te bereiken.

Dat jongeren de stap wíllen zetten, daarover is geen twijfel, zo bleek uit een recente enquête van Rode Kruis-Vlaanderen. De humanitaire organisatie hoopt dan ook massaal veel jong bloed over de vloer te krijgen de komende weken in de donorcentra of op de mobiele bloedinzamelingen.

Wie bloed wil geven kan terecht in een van de donorcentra verspreid over Vlaanderen. Meer info vind je op de website van het Rode Kruis.