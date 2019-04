Rode Kruis-Vlaanderen teleurgesteld na kritiek op stickerverkoop

Professor fiscaal recht Michel Maus heeft de Vlaming maandagochtend afgeraden om nog een sticker van het Rode Kruis te kopen, omdat het vanuit fiscaal oogpunt niet interessant is. In zijn column omschrijft Maus de vrijwilligers die stickers verkopen als "de gele hesjes van het Rode Kruis". Rode Kruis-Vlaanderen reageert teleurgesteld op de kritiek die tijdens de stickerverkoop valt.

Professor Michel Maus schrijft maandagochtend dat het kopen van een sticker van 5 euro puur fiscaal "een stomme zet" is. In België geldt een belastingvermindering voor giften aan erkende goede doelen pas vanaf 40 euro. Maus raadt de Vlaming aan om in de plaats 40 euro rechtstreeks op de Rode Kruis-rekening te storten.

"Het is zeer jammer dat er een ontradend bericht verschijnt te midden van onze actie", zegt Ine Tassignon, woordvoerster van Rode Kruis-Vlaanderen. "Een sticker kopen van 5 euro is fiscaal inderdaad niet interessant, maar niet iedereen heeft zomaar 40 euro om te schenken en niet iedereen steunt het Rode Kruis om fiscale redenen."

Daarnaast wijst ze erop dat de stickers verkocht worden ten voordele van de lokale afdelingen van Rode Kruis-Vlaanderen. Met de inkomsten van de verkoop worden opleidingen gefinancierd en en kunnen lokale afdelingen investeren in ziekenwagens en nieuw materiaal. De actie van het Rode Kruis ging op 25 april van start en loopt nog tot 9 mei.